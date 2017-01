später lesen Top 10 Rheinland Altstadtfest Brüggen Teilen

Immer am ersten Wochenende im August wird in Brüggen das Altstadtfest gefeiert. Freitagsabends geht es traditionell um 19 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Kreuzherrenplatz los. Livemusik und ein kühles Bier laden zu Gemütlichkeit ein. Samstags und sonntags beginnt der bunte Markt in der Fußgängerzone bereits am Vormittag. Ein breites kulinarisches Angebot lockt die Besucher. Auch ist rund um die Burg ein Kunsthandwerkermarkt zu finden. Auch samstags und sonntags findet Livemusik statt. Organisiert wird das Fest von der IG Lebendiges Brüggen.