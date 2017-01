Top 10 Rheinland: Altstadtfest Hückeswagen

Das wohl bekannteste und erfolgreichste Fest in Hückeswagen ist das Altstadtfest. Weit über die Grenzen der Stadt hinaus ist bekannt, was Vereine und Bürger in Hückeswagen jedes Jahr auf die Beine stellen.

Bereits seit 1976 gibt es das beliebte Fest. Ob Trödel und Handwerk, Kaffee und Kuchen, Chor- oder Rockmusik – in den Straßen der Altstadt ist für jeden etwas dabei.

Die bergische Schloss-Stadt bietet an diesem Wochenende Unterhaltung für die Familien sowie ausgiebige Tanzparties bei Live-Musik. Außerdem kann man auf der Suche nach Antiquitäten durch den historischen Stadtkern bummeln und die tolle Stimmung auf dem Schlossplatz erleben.



Termine

Am Freitag startet das Fest mit einem Warm Up für die Einheimischen. Samstags gegen 13.30 ist offizieller Fassanstich, am Sonntag folgt der Ausklang.

Trödeln, schlemmen, feiern – das Fest der Hückeswagener Vereine ist auch nach 40 Jahren ein absolutes Muss für die Bürger der Schloss-Stadt.