Top 10 Rheinland: Altstadtufer

Zwischen der Rheinkniebrücke und der Oberkasseler Brücke radelt man auf wenigen hundert Metern an wichtigen Punkten Düsseldorfs vorbei: Am Start ist das Apollo-Varieté und der Landtag, man quert den Johannes-Rau-Platz, wo sowohl er als auch der frühere NRW-Ministerpräsident Karl Arnold künstlerisch verewigt sind, rechter Hand folgt die Villa Horion, einstiger Regierungssitz, links davon das KiT, wo "Kunst im Tunnel(-restraum)" gezeigt wird und es ein Café mit tollem Rheinblick gibt.

Einige Meter weiter wird man an der Zählstation als Radfahrer automatisch gezählt. Es geht vorbei an der Pegeluhr und dem Alten Hafen, am Rathaus, von dem allerdings nur die Rückseite zu sehen ist. Es folgen Burgplatz und der Schlossturm, eines der Wahrzeichen von Düsseldorf, und - als Pendant – St. Lambertus mit dem schiefen Turm.

Start: Johannes-Rau-Platz, Ende: Reuterskaserne

Manchmal etwas überfüllt, bei Schnellfahrern Konfliktpotenzial mit Fußgängern – dafür wird man mit einem langen, wundervollen Rheinblick belohnt. abends sogar mit Sonnenuntergang.