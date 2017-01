später lesen Top 10 Rheinland Altweiber Teilen

Twittern







"Jetz send den Möhne wi-er los" heißt es am Altweiber-Donnerstag, 4. Februar. Los geht es um 11.11 Uhr mit dem Altweibertreiben im Festzelt auf dem historischen Marktplatz in Uerdingen und im Schwanenmarkt-Center in der Innenstadt.