Top 10 Rheinland: Am Heidweiher in Schwalmtal

Das Strandbad "Am Heidweiher" ist eine kleine, idyllisch gelegene Oase am Niederrhein, in der es etwas ruhiger und gemütlicher zugeht als in den großen Party-Badebetrieben. Das klare Wasser des im Durchschnitt 2,5 Meter tiefen Sees kommt aus einer eigenen Quelle und bietet zwischen Bäumen Raum zur Entspannung - egal, wie heiß es ist. Daran angeschlossen ist ein Biergarten mit Imbiss und ein Restaurant mit niederrheinischer Küche. Fazit: Ideal zum Relaxen und Schwimmen in Naturidylle.