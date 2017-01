später lesen Top 10 Rheinland Am Kamp, Hückeswagen Teilen

Twittern







Der einzige Hückeswagener Friedhof „Am Kamp“ liegt da wie ein Weinhang. Das viereinhalb Hektar große Gelände fällt leicht in Richtung Süden ab und ist deshalb, so Petrus will, immer von Sonnenlicht erhellt. Außerdem liegt der Friedhof am Ende einer Sackgasse, hier ist Ruhe für die Trauernden garantiert. Diese und die Friedhofsverwaltung sorgen mit einer aufopferungsvollen Pflege dafür, dass das Gesamtbild zu jeder Zeit perfekt ist. Wege und Gräber sind in tadellosem Zustand und bieten den Toten so eine würdige Ruhestätte. Da der Friedhof bereits seit 1804 existiert, sind hier zudem die Grabsteine einiger bekannter Hückeswagener wie der Familie Wülfing und Johanny zu finden.