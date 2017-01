Top 10 Rheinland: Am Unterbacher See

Route: Ein Start ist von allen Parkplätzen am See aus möglich. Ziel fürs Navi ist die Rezeption des Camping-Platzes: Kleiner Torfbruch 31. Die Strecke führt den Uferweg entlang.

Eine Runde um den See umfasst 5,8 Kilometer Strecke und bietet eine der landschaftlich reizvollsten Routen, die man in Düsseldorf wählen kann. Die Strecke ist nicht eigens ausgeschildert, ergibt sich aber automatisch, wenn man auf dem Uferweg bleibt. Dieser teilt sich gelegentlich in Rad- und Fußweg auf. An sonnigen Wochenenden kann es am Ufer eng werden – der Unterbacher See ist eines der beliebtesten Naherholungsziele der Stadt. Wer eine längere Strecke sucht, kann die Route durch einen Abstecher in den westlich gelegenen Forst verlängern – oder einfach ein zweites Mal um den See laufen.

Joggen mit Blick aufs Wasser – diese Route gehört zu den absoluten Klassikern.