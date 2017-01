später lesen Top 10 Rheinland Am Wallgraben Leichlingen Teilen

Leichlingen bietet nur einen offiziellen Grillplatz an, da das Wupperufer unter Naturschutz steht. Der Grillplatz Am Wallgraben verfügt über schattigen Plätze unter großen alten Bäumen und eine Wiese, die für Picknick, Spiel und Sport genutzt werden kann. Der benachbarte Kinderspielplatz ist gut bestückt. Deshalb bietet sich der Grillplatz auch für Familien an. Er wird auch oft von Schulklassen genutzt und einfach zum Feiern. Dafür benötigen die Nutzer aber eine Genehmigung der Stadt, die schriftlich mit einem Formular beantragt werden muss. Eigenes Grillgerät darf nicht benutzt werden. Zwei Grillroste für die große ummauerte Grillstelle müssen im Tiefbauamt gegen eine Kaution ausgeliehen werden. Der Grillplatz wird nach der Benutzung kontrolliert, für Schäden haften die Mieter. Hunde sind erlaubt, aber nicht ihre Hinterlassenschaften.