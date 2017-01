später lesen Top 10 Rheinland Angelgewässer in Voerde-Löhnen FOTO: Jürgen Laaser FOTO: Jürgen Laaser Teilen

Twittern







Ein Baggersee am Deichkuhlenweg in Löhnen dient dem Angelsport- und Gewässerschutzverein Löhnen als Angelgewässer. Ein idealer Ort, um einmal in sich zu gehen und die Stille zu erfahren, das wissen nicht nur Angler. An dem See liegt auch die Fischerhütte des Vereins, die ein beliebter Treffpunkt für Angel-Freunde ist, die sich dort mit Gleichgesinnten austauschen können. Der See befindet sich auf Voerder Stadtgebiet, in der Nähe des Rheins.