Top 10 Rheinland: Angelpark Schermbeck

Das ist Sport; besser gesagt Ausdauersport. Und das immer an der frischen Luft. Besonders wird die Freizeitaktivität im Angelpark Schermbeck. Die Anlage hat schon eine langjährige Tradition vorzuweisen, die als Naturteiche Hema bekannt und danach als Angelparadies zur Waldmühle fort gesetzt wurde. In der Anlage mit vier Gewässern gibt es Angelteiche mit unterschiedlichem Besatz nicht nur in Bezug auf Größe sondern auch Art. Die Teiche werden mit etwa fünf Pfund Forellen pro Tages- bzw. Nachtkarte, oder etwa vier Pfund Goldforellen, Stören, Welsen, Aalen oder Lachsforellen besetzt.