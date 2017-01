später lesen Top 10 Rheinland Angertal Ratingen Teilen

Was der Poet schon immer besungen hat, sollte dem Naturfreund bei Hochsommertemperaturen guter Rat sein: der Spaziergang durch den Wald. Hier ist es selbst bei tropischen temperaturen angenehm kühl. Exemplarisch schön ist die abwechslungsreiche Route mit traumschönen Ausblicken entlang des Angertals. Für Geocoacher ein Traum, für Normalsterbliche eine erfrischende Sause entlang der Angermühle, im Bogen an den Ausläufern Hombergs vorbei und wieder zurück. Extraplus: Gute Ausschilderung.



Ausgangspunkt ist am Parkplatz "Auf der Aue", neben der Auer Mühle. Nun zunächst in östlicher Richtung dem Weg oberhalb der Straße und der Auer Mühle für ca. 600 Meter folgen, bis die eigentliche, gut ausgeschilderte Route erreicht wird.