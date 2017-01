später lesen Top 10 Rheinland Antoniuskapelle Hochdahl Teilen

1506 wurde das malerische Kleinod für das Gut Schlickum als Ziegelbau auf einem damals eigens angehäuften Hügel als privates Gotteshaus errichtet. Längst avancierte die Antoniuskapelle, die in den 60er Jahren der katholischen Kirchengemeinde Hochdahl geschenkt wurde, zum Treffpunkt für Verliebte. Umsäumt von viel Grün in Form von Büschen, Sträuchern und Bäumen sitzt man hier recht hübsch, blickt in den Sternenhimmel und freut sich seines Lebens. In den Sommermonaten übrigens wird das Kirchlein einmal wöchentlich, nämlich mittwochs, für den Gemeindegottesdienst genutzt.