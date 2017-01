später lesen Top 10 Rheinland Aquatic-Fitness FOTO: Ralph Matzerath FOTO: Ralph Matzerath Teilen

Die Stadt Rheinberg bietet auch im Frühjahr 2016 verschiedene Kurse an. Die Aquatic-Fitness-Kurse beginnen am Dienstag, 12. Januar, jeweils um 18.15 Uhr (Kurs 1) und 19.15 Uhr (Kurs 2). Geleitet werden die Kurse von einer erfahrenen Aqua-Fitness-Trainerin. Sie laufen über einen Zeitraum von neun Unterrichtsstunden und der Kostenbeitrag beläuft sich auf 76,50 Euro. Die Angebote finden im Nichtschwimmerbecken des Solvay-Hallenbades, Friedrich-Stender-Weg 4, in Rheinberg statt. Die Wassergymnastikkurse beginnen am Mittwoch, 13. Januar, um 17.45 Uhr und um 19.15 Uhr; sie dauern jeweils 45 Minuten. Geleitet werden die Kurse von einer erfahrenen Wassergymnastik-Trainerin. Die Kurse laufen über einen Zeitraum von zehn Unterrichtsstunden, Teilnehmer müssen 85 Euro zahlen. Die Kurse werden im Schwimmerbecken des Solvay-Hallenbades durchgeführt.

Anmeldungen zu allen genannten Kursen werden ab heute ab 13 Uhr unter der Rufnummer 02843 171-455 von Lena Grelck entgegengenommen.