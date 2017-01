später lesen Top 10 Rheinland Arbeitsplatz Kunst Teilen

Twittern







Mehr als 200 Künstler im ganzen Rhein-Kreis beteiligen sich inzwischen an der Aktion "Arbeitsplatz Kunst". Sie öffnen an diesem Wochenende ihre Ateliers und freuen sich über jeden Besucher, der sich umschauen will. Viele Künstler lassen sich zudem für diese Veranstaltung besondere Aktionen einfallen oder schließen sich zu einer Ateliergemeinschaft zusammen.