Top 10 Rheinland: Archäologischer Park Xanten

Sie ist seit drei Jahren an einem idealen Ort gelegen, die Grillhütte im Archäologischen Park Xanten: Direkt neben dem Kinderspielplatz und in der Nähe zum Römermuseum sowie zum dortigen APX-Eingang. Das Schleppen der Grill-Utensilien hält sich somit in Grenzen. Bis zu 40 Personen haben hier Platz. Sie können einen eigenen Grill mitbringen oder gegen Gebühr (plus 10 Euro) den „Römer-Grill“ mieten. Die Hütte ist überdacht. In der Nähe gibt es ein sogenanntes Infrastrukturhaus mit einer kleinen Küche samt Kühlschrank für die Sommersalate. Auch eine Toilette findet sich hier.

ür Xanten-Ausflügler – insbesondere für Gruppen und ganze Klassen – lohnen sich ein APX-Besuch und die Ausgabe für die Grillmiete allemal; auch für Familien, die die Kleinen, die auf dem Wasserspielplatz toben, immer im Auge behalten können. Ideal ist die Holzblock-Hütte– wenn sie nicht gerade vermietet ist – für ein Pausen-Picknick.