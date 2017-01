später lesen Top 10 Rheinland Atelier Hans Werner Thurmann FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Wer in Moers auf der Rheinberger Straße stadteinwärts fährt, kann das Schild rechts kurz vor der Einfahrt zur Hoffnungsstraße nicht übersehen, und an dem dortigen Haus Nummer vier führt ein ebensolcher Hinweis direkt in den Garten. Dort hat der Moerser Maler Hans Werner Thurmann sein gut 50 Quadratmeter großes Atelier. Für den Moerser Maler Hans Werner Thurmann spielen das Licht und dessen Einfluss auf die Farben eine wichtige Rolle. Farbe löst aus seiner Sicht Emotionen aus. Und diesem Phänomen geht er in seinen Arbeiten über die Beobachtung der nach Natur nach, die als Farbenreservoire und Kontrollinstanz dient.