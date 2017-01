später lesen Top 10 Rheinland Atelier im Pool Teilen

Einen ungewöhnlicheren Platz für ein Atelier gibt es am Niederrhein wohl kaum. Sabine Suhrborg, gebürtig aus Wesel, liebt solche Orte. Ihr erstes Atelier war im historischen Haupttorgebäude der Zitadelle in Wesel, von 2006 bis 2009 arbeitete sie in ihrem Atelier an der Xantener Nordsee, seit Sommer 2009 ist ihr Atelier im stillgelegten Nibelungenbad am Freizeitzentrum in Xanten-Wardt. Dort sind ihre eigenen Werke zu sehen, zudem gibt sie Kurse wie Kreativworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene oder „Lust auf Farbe?“ Lust auf Malerei?“. Sabine Suhrborg wurde 1962 in Wesel geboren und schloss eine Lehre als Tischlerin ab. Danach studierte sie Objekt-Design an der Fachhochschule für Design in Aachen und schloss mit dem Diplom ab. 1991 nahm sie eine freie Lehrtätigkeit in Kreativkursen auf.