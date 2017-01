später lesen Top 10 Rheinland Atelier von Alfred Grimm in Hünxe FOTO: RP-Foto: Martin Büttner FOTO: RP-Foto: Martin Büttner Teilen

In einem ehemaligen Tanzsaal einer Gaststätte in Hünxe-Bruckhausen liegt das Atelier und Materiallager des Malers und Objektkünstlers Alfred Grimm. Die 350 Quadratmeter große Halle ist bis unters Dach vollgestopft mit Kunst. Tausende Zeichnungen lagern in Mappen, Schubladen und Schränken, viele Hundert Objekte, verpackt und verschraubt in riesigen Holzkisten. Das Refugium ist zugleich ein riesiges Materiallager. In den Regalen stapeln sich unzählige Kistchen und Kästchen, Kartons und Schachteln, in denen Grimm all die Dinge aufbewahrt, von denen er glaubt, dass sie mal zu Kunst werden könnten: Haare, Operationsbesteck, Wiese, Damenschuhe, tote Vögel, Patronenhülsen, Bauklötze, Schädel, Schaufensterpuppen.