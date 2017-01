später lesen Top 10 Rheinland Atelierhaus an der Hansastraße Teilen

Twittern







Nirgendwo sonst in Neuss gibt es die Möglichkeit, so viele Künstler aus verschiedenen Bereichen an einem Ort kennenzulernen. 2007 wurde das Atelierhaus an der Hansastraße 9 eröffnet. In dem 153 Quadratmeter großen Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Hauses werden pro Jahr bis zu sechs Kunstaustellungen gezeigt. Die Ausstellungen können sich die Besucher in der Regel zwischen drei und vier Wochen lang ansehen. Dabei werden neben den externen Künstlern auch die Künstler aus dem Hause berücksichtigt, die mit ihrem Schaffen unterschiedliche Bereiche abdecken. Vier Ateliers mit Bildhauerei als Schwerpunkt befinden sich im Erdgeschoss. In der ersten und zweiten Etage liegt der Fokus auf der Malerei und der Fotografie. Bei verschiedenen Projekten, wie etwa der "Neusser Kulternacht", können Besucher die Ateliers der derzeit 21 ausstellenden Künstler besichtigen.