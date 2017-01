Top 10 Rheinland: Auesee

Direkt vor den Toren Wesels liegt das Schmuckstück der Hansestadt: Der Auesee. Als beliebtes Ausflugsziel zieht der Auesee mit seinen Sportmöglichkeiten Gäste aus Nah und Fern nach Wesel. Die Betätigungsmöglichkeiten in der naturbelassenen Umgebung sind vielfältig: Tauchen, Schwimmen, Surfen, Segeln und Beachvolleyball erfreuen sich größter Beliebtheit. Und natürlich darf auch gegrillt werden. Dazu könne Gäste auf die Grillplätze zurückgreifen. Aschetonnen erleichtern die Entsorgung der heißen Asche nach dem Ablöschen.

Für Schwimmer bietet der See eine Badebucht mit Liegewiese und Sandstrand. Am flachen Ufer gibt es einen gekennzeichneten Nichtschwimmerbereich. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sorgt an Wochenenden und in den Ferien für die Sicherheit der Badegäste.