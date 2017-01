Top 10 Rheinland: Auesee

Als beliebtes Ausflugsziel zieht der Auesee mit seinen Sportmöglichkeiten Gäste aus Nah und Fern nach Wesel. Die Betätigungsmöglichkeiten in der naturbelassenen Umgebung sind vielfältig: Tauchen, Schwimmen, Surfen, Segeln und Beachvolleyball erfreuen sich größter Beliebtheit. Ein attraktiver Rundweg (etwa sieben Kilometer) führt Spaziergänger, Jogger und Radfahrer durch das Landschaftsschutzgebiet um den See.

Für all diejenigen, die nicht ganz so weit joggen mögen, bietet sich die beleuchtete Laufstrecke auf der Halbinsel an. Diese ist nur etwa dreieinhalb Kilometer lang.