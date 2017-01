später lesen Top 10 Rheinland Auf der Kunstache: Ehrenhof FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Twittern







Wer den Ehrenhof betritt, mag kaum glauben, dass dies einst ein Messegelände war. Doch genau dafür, für "Große Ausstellung für Gesundheitspflege, Soziale Fürsorge und Leibesübungen" (GeSoLei) wurde das Gebäudeensemble Mitte der 1920er Jahre errichtet. Inzwischen ist es längst eine Achse der Kultur – mit dem Museum Kunstpalast, dem NRW-Forum und der Tonhalle. Die Atmosphäre in dem grün angelegten Innenhof ist eine besondere – und am besten schaut man sich das alles von einem der lilafarbenen "Enzis" aus an. Die originellen Sitzmöbel aus Österreich, die an Legosteine erinnern, wurden zur Quadriennale im Sommer 2014 aufgestellt und blieben auch nach dem Ende der Kunstschau stehen.