später lesen Top 10 Rheinland Auf unbekannten Pfaden zwischen Wermelskirchen und Burscheid Teilen

Twittern







Die Route ist eine Kombination aus Balkantrasse und Abschnitten in der Region der Dhünn. Die 50 Kilometer lange Strecke startet in Wermelskirchen am Schwanenplatz und verläuft über die Balkantrasse bis nach Burscheid. 800 Meter nach dem ehemaligen Burscheider Bahnhof verlässt man die Trasse und fährt nach 100 Metern links am alten Götze-Werk vorbei.