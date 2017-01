später lesen Top 10 Rheinland Aussichtsturm Taubenberg: Weite Sicht bei klarem Wetter Teilen

Gutes Wetter und gute Kondition: das sind die idealen Voraussetzungen für eine Entdeckertour zum Aussichtsturm Taubenberg in Nettetal-Hinsbeck. Satte 28,8 Meter sind zu überwinden, ehe der Besucher einen weiten Blick genießen kann – zum einen fällt der Blick auf Schloss Krickenberg und seine vier umgebenden Seen. Zum anderen kann der Ausblick sogar bis ins niederländische Roermond oder bis in die Landeshauptstadt Düsseldorf reichen. Kieferwälder, Heide und Moore laden zu Spaziergängen ein. Für historisch Interessierte bietet es sich an, den Hinweisschildern zu mittelalterlichen Gerichtsstätten zu folgen. Inmitten der Landschaft wurden auf hölzernen Bänken oftmals Entscheidungen über Leben und Tod getroffen – etwa an der Schöffenschlucht oder am Galgenberg.