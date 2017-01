später lesen Top 10 Rheinland Backwerkstatt Teilen

Twittern







Kleine Bäcker dürfen in der Bäckerei Terbuyken in der Backwerkstatt kreativ werden. Es ist jedes Mal ein großes Fest, wenn fröhliche Kinder die Backwerkstatt in Erkrath in einen Erlebnispark verwandeln. Die Kindergeburtstage sind in der Regel an zwei Tagen in der Woche zwischen 15.30 und 18 Uhr. Rechtzeitige Terminabsprache wird empfohlen, weil eine große Nachfrage besteht. Das Mindestalter der Kinder sollte fünf Jahre sein. Es können maximal zehn Kinder (inkl. Geburtstagskind) daran teilnehmen. Die kleinen Bäckermeister werden mit Back-Schürze, Mütze und Namensschild ausgestattet. Dann können sie Teilchen, Pizza und Plätzchen backen. Im Anschluss wird ihnen ein kleiner Meisterbrief ausgehändigt. Die gebackenen Sachen können sie mit nach Hause nehmen. Empfohlen wird, nicht schon vorher Kuchen zu essen, damit genug Platz für die eigenen Kreationen bleibt.