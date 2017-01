später lesen Top 10 Rheinland Badezimmer des Kurfürstenpaares in der Führung "Verborgene Räume" Teilen

"Verborgene Räume" lautet der Titel einer Führung und verborgene Räume gibt es im Schloss jede Menge. Die Führung bietet Einblick in die Zimmer und in die unsichtbaren Gänge, die man normalerweise nicht sieht. Dazu gehören auch die versteckten, prachtvollen Badezimmer, die für Kurfürst Carl Theodor und seine Frau Elisabeth Auguste geschaffen wurde. Auch hier fehlt es an nichts, was den Komfort betrifft – und das im 18. Jahrhundert. Verblüffend sind auch die angeordneten und versteckten Dienertreppen sowie die Zwischenräume auf den Halbetagen. Denn das Dienstpersonal sollte unsichtbar sein – beim Baden aber dann wiederum behilflich sein.