Top 10 Rheinland: Bagelsche Papiermühle, Ratingen

Nach dem verheerenden Brand vor zwei Jahren in der Bagel-Druckerei auf dem Gelände der ehemaligen Papiermühle ist mitten im Tal zwischen Wasser- und Naturschutzgebiet nicht mehr viel, wie es einmal war. Dabei galt die Bagelsche Papierfabrik als das bedeutendes Denkmal der Industriegeschichte. Deren ruhmreiche Geschichte begann im 18. Jahrhundert. Anno 1789 bekam der Elberfelder Papierhändler Johann Bargmann von Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Neuburg die Konzession für eine Papiermühle an der Anger. Sie wurde mit Wasserkraft betrieben. 1852 kaufte sie Peter August Bagel, dessen Vater Johann sich bereits 1800 in Wesel als Buchbinder selbstständig hatte und so den Grundstein einer langen Familiengeschichte legte. Um 1860 produzierten 45 Arbeiter in Ratingen täglich aus 1800 Pfund Lumpen 1200 Pfund Druck- und Schreibpapier. Der heutige Baubestand stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 1904. Damals gab es einen umfangreichen Um- und Ausbau.