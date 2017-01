später lesen Top 10 Rheinland Bauchtanz und Bollywood FOTO: Olaf Ostermann FOTO: Olaf Ostermann Teilen

Wie wäre es mit Bauchtanz? Beim TuS Xanten wird wieder unter dem Motto "Integration durch Sport" orientalisch getanzt. Jeden Dienstag bietet Simone Weier-Kremer „Djimona“ von 20.00 bis 21.00 Uhr in der Bewegungshalle an der Landwehr einen Einführungskurs orientalisches Tanzen an. Dieser Einsteigerkurs ist für interessierten Frauen und Mädchen ab 15 Jahre gedacht, besonders eingeladen sind aber auch unsere neuen Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund. Für den Fortgeschrittenenkurs, der jeden Montag von 20.00 bis 21.30 in der Turnhalle am Gymnasium stattfindet, braucht man allerdings schon einige Erfahrung.