Top 10 Rheinland: Bauer Conrads

Wer seinen Weihnachtsbaum selbst aussuchen und schlagen will, der kann das im landwirtschaftlichen Betrieb von Conrads an der Laacher Straße in Widdert machen. Und reichlich Auswahl gibt es auf dem insgesamt rund vier Hektar großen Gelände ohnehin. Nordmanntannen hat Robert Conrads im Angebot, darüber hinaus Kork-, Blau-, Colorado-, Korea- und Frasertannen sowie Rotfichten. Seit dem 6. Dezember werden Weihnachtsbäume verkauft, an den noch ausstehenden Wochenenden 12./13.Dezember und vierter Advent, 19./20. Dezember, gibt es einen Glühwein ausgeschenkt, wenn man einen Baum gekauft hat.