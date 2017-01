Top 10 Rheinland: Bauernmarkt in Spellen

Bauernmarkt in Spellen

Der Bauernmarkt ist längst zu einem festen Bestandteil des Lebens im Voerder Rheindorf Spellen geworden. Seit nunmehr zehn Jahren bauen die Markthändler an jedem Freitag ihre Stände auf dem idyllisch gelegenen Dorfplatz auf. Dort bieten sie dann landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Region an, Säfte, Liköre, Marmelade sowie Brote und Gebäck aus heimischer Produktion. Die Kunden kommen gern nach Spellen, um hier in der gemütlichen Atmosphäre des Dorfes ihre Einkäufe zu erledigen. Und sie nehmen sich auch Zeit für einen Plausch mit Freunden und Bekannten.

Der Bauernmarkt ist im Laufe der Zeit für viele zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Ins Leben gerufen wurde der Bauernmarkt auf Initiative der Bürgerinteressengemeinschaft (BIG) Spellen.