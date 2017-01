später lesen Top 10 Rheinland Baum-Schule Hennekes FOTO: Sebastian Eußem FOTO: Sebastian Eußem Teilen

Die von Andre Hennekes geleitete Baumschule in Beltinghoven hat neben den Klassikern auch Exoten wie serbische Fichten oder Korea-Tannen im Repertoire. Nachdem in der Vergangenheit häufig Bäume vom Großhändler geordert wurden, setzte man vor sechs Jahren auf eigene Qualität. "Die Reaktionen der Kunden waren sehr postitiv", sagt Andre Hennekes, der mit seiner Tochter auf dem Foto posiert. "Es ist für jeden was dabei", so das Versprechen des Inhabers. Die Preisspanne seiner angebotenen Bäume beginnt bei 15 Euro.