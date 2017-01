später lesen Top 10 Rheinland Baumschul-Tour Teilen

Twittern







Erkelenz ist ein altes Baumschulzentrum, das in den 1980er Jahren mit 160 Hektar Baumschulfläche der zweitgrößte Baumschulstandort in Westdeutschland gewesen ist. An diese Zeit erinnert die Baumschul-Tour des Heimatvereins der Erkelenzer Lande.