Top 10 Rheinland: Baumverkauf und Basar, Leverkusen-Quettingen

Rund um das Gerätehaus der Feuerwehr werden Tannen angeboten – und zwar von echten Experten: Denn seit einigen Jahren kümmert sich die Wehr um die Beleuchtung des Baums an der Quettinger Pfarrkirche und richtet ihr „Heim“ an der weihnachtlich ein: mit Schmuck und Baum. Ab Donnerstag laden an allen vier Verkaufstagen Speisen und Getränke zum Bleiben ein. Dafür zündeln die Gastgeber sogar ausnahmsweise mal: Sie werfen ihren Holzbackofen an, um Flammkuchen zuzubereiten. Am 4. Adventswochenende wurde zudem für ein kleines Programm gesorgt: Am Sonntag biegen die Besucher begleitet vom Männergesangsverein Lützenkirchen und seinen Liedern ab 14 Uhr auf die Zielgerade der Adventszeit ein. Und Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland bieten an dem Tag Handarbeiten bei einem Weihnachtsbasar an.