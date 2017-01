später lesen Top 10 Rheinland Bayer 04-Devotionalien, Leverkusen Teilen

Es muss nicht immer die Postkarte sein, mit der man sich an einen Besuch in Leverkusen erinnert. Es dürfen ruhig auch mal ein paar Zehensandalen sein oder ein Frühstücksbrettchen oder ein Rucksack, die Handy-Hülle, ein Tank-Top oder T-Shirt: Alles mit der Skyline von Leverkusen, also unter anderem EVL-Wasserturm, Schloss Morsbroich, Rathaus, Bayer-Kreuz und BayArena darauf oder dem bunten Logo der städtischen Kampagne „Lust auf Leverkusen“, bei der unter anderem der Schauspieler Jan-Gregor Kremp („Der Alte“) mitwirkt. Wer’s klassisch mag, findet im Buchhandel unter anderem Leverkusen- und speziell Stadtteil-Kalender, teils gibt es auch Tassen, Lesezeichen und Schlüsselanhänger mit schönen Motiven der Stadt. Für Fußballfans wartet der Bayer-04-Fanshop mit Werkself-Devotionalien auf von der Bettwäsche übers Wandtatoo mit der Leverkusener Skyline und Bayer-04-Logo bis zur Bayer-04-Christbaumspitze und der Werkself-Schokolade.