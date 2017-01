Top 10 Rheinland: Beachclub Krefeld / Bar05

Strandfeeling in Krefeld! Das ist beim Beachclub in Uerdingen möglich! Auf dem großen Gelände können Sportler aktiv werden. Die Strandbar ist zum Entspannen und Sonnentanken nutzbar. Der Beachclub ist mit 3000 Quadratmeter feinsten Sand besiedelt. Bei gutem Wetter finden auf dem Gelände mehrere Beachvolleyball-Turniere statt. Die Hauseigene Strandbar lädt zum Cocktail schlürfen ein und bietet eine Vielzahl exotischer Getränke und Drinks.

Wer Lust auf echtes Strandfeeling in Krefeld hat ist beim Beachclub in Uerdingen genau richtig! Eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten sowie Entspannung am Pool oder im Sand laden zum Cocktail trinken bei den heißen Temperaturen ein. Der Eintritt ist sogar kostenfrei!