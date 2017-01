später lesen Top 10 Rheinland Bechener Oktoberfest Teilen

Bereits zum achten Mal jährt sich das große Bechener Oktoberfest. Doch die bayrische Gaudi war nicht von Anfang an so groß – die Beliebtheit haben sich die Organisatoren in den vergangenen Jahren hart erarbeitet. Und so werden auch nun wieder mehr als 2500 Feierlustige im Festzelt auf dem Platz von „Rewe Koll“ erwartet. Der O‘ zapft-Abend und die Bechener Wiesn Nacht sind bereits ausverkauft, beim bergischen Frühschoppen am Sonntag ist der Eintritt frei. Alle, die eine Karte ergattern konnten, erwarten bekannte Gäste wie Kasalla, Domstürmer, die Bergischen Gaudibuam, die Paveier, De Boore und die Buure Junge.