Mitten in der Stadt und doch ein gemütliches Refugium, das ist der Biergarten des "Becherhus" in Haan. Das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude vermittelt mit seinen offenen Balken und dem dunklen Parkettboden ein urig-bergisches Flair. Eine unscheinbare Tür führt hinaus in den Biergarten, der von hohen Hecken eingerahmt wird.