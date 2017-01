später lesen Top 10 Rheinland Beef Brothers Teilen

Twittern







Die Beef Brothers sind in Köln gestartet, servieren ihre Burger im Körbchen inzwischen aber auch in der Düsseldorfer Altstadt. Es gibt nur wenige Eigenkreationen wie zum Beispiel der "Ol‘ Dirty Bastard" mit Blauschimmel-Käse. Dafür aber gut zubereitete Klassiker wie Hamburger oder Cheesburger – und das ist doch bei all den Burger-Experimenten auch was wert.