Top 10 Rheinland: Beller Park

Unkompliziert zu erreichen ist diese Parkanlage dank der guten Verkehrsanbindung. Besonders hervorzuheben sind die schönen Fahrradstrecken entlang der Niers. Die idyllische Parkanlage ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem öffentlichen Nahverkehr optimal zu erreichen.

Die große Parkanlage liegt direkt an der Hauptstraße, unweit vom Stadtkern, an der Niers. Ganz in der Nähe befindet sich auch die Bezirkssportanlage. Tief ragen die malerischen Weidenzweige über das plätschernde Wasser des Stauwehrs. An den Spazier- und Radwegen laden zahlreiche Bänke den Besucher zum Verweilen und Entspannen ein. Unweit gibt es einen Biergarten und eine Minigolfanlage.