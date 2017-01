später lesen Top 10 Rheinland Bellini Teilen

Bellini ist so etwas wie ein kaum noch geheimer Geheimtipp in Krefeld: Das Restaurant, in dem es beengt, aber annehmbar und angenehm zugeht, liegt in einer Gegend, in der man bestenfalls eine Schnellpizzeria erwartet, aber keine exzellente italienische Küche. Reservierung ist zu empfehlen – und den Willen, sich von einem schlichten, fast ärmlichen Viertel drumherum nicht abschrecken zu lassen. Die Karte, die draußen hängt bewegt sich im üblichen Rahmen billiger Schnellpizzerien; es gibt aber Tageskarten mit Gerichten zwischen zehn und 20 Euro, die sich in Krefeld einen Fanclub erarbeitet haben. So empfiehlt sich die telefonische Reservierung.