Top 10 Rheinland: Benninghoven, Erkrath

Die heißeste Attraktion im weiten Areal der diversen Benninghoven-Felder kreisweit sind die hängenden Gärten in Ratingen - Erdbeeren kann man nämlich auch in luftiger Höhe anpflanzen. Die Beete, auf denen die knallprallen Früchte selbst gepflückt werden können, befinden sich an der Erkrather Straße zwischen Unterfeldhaus und Alt-Erkrath. Verführerisch rote Beeren, so weit das Auge reicht, gedeihen hier. Mindestens ein Kilo davon darf ins Körbchen wandern, wer es schafft, fünf Kilo der begehrten frucht zu sammeln, liegt pro Kilo beim Preis von 2,75 Euro. Also entsprechende Kleidung anlegen, Sonnenschutz nicht vergessen, und inmitten malerischer Natur ernten, sammeln und zusammentragen, denn wer weiß schon, wann das Wetter wieder mitspielt.