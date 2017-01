später lesen Top 10 Rheinland Benrather Schlosspark FOTO: Orthen FOTO: Orthen Teilen

Twittern







Der Schlosspark in Benrath gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen ins "Grüne" in Nordrhein-Westfalen. Doch wenn man dort angekommen ist, ist man verwundert, wie ruhig es dort auch an den Wochenenden ist. Im Park leben (und hört man!) mehr als 80 Vogelarten und mehr als 300 Käferarten. Seltene nordamerikanische Gehölze prägen vor allem den Kurfürstengarten, den Gartenkünstler wie Maximilian Friedrich Weyhe und Peter Joseph Lenné angelegt hatten. Der unter Denkmalschutz stehende Schlosspark umfasst mehr als 61 Hektar (45 sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen). Der älteste Bereich des Gartens geht zurück bis ins 17. Jahrhundert.