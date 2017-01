später lesen Top 10 Rheinland Bergische Stuben Teilen

Twittern







Wer im Rahmen eines Kegelabends Wert auf eine gemütliche Atmosphäre beim anschließenden Essen legt, der ist in den Bergischen Stuben gut aufgehoben. Der Name ist Programm: In verschieden eingerichteten Stuben erleben die Gäste ganz unterschiedliche Eindrücke. Die Küche bietet gutbürgerliche deutsche Speisen und erfreut sich auch über die Stadtgrenze Remscheids hinaus wachsender Beliebtheit. Das gilt auch für private Festlichkeiten, die die Inhaber je nach Wunsch mit kaltem oder warmem Büfett ausstatten. Montag ist Schnitzeltag. Wer etwas Außergewöhnliches wünscht, kann Rouladen oder Sauerbraten vom Pferd ausprobieren.