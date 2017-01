später lesen Top 10 Rheinland Bergischer 24-Stunden-Lauf Remscheid FOTO: Thilo Saltmann FOTO: Thilo Saltmann Teilen

Twittern







Zum 19. Mal gehen 2017 die Sportler beim Bergischen 24 Stunden-Lauf in Remscheid an den Start. Gelaufen wird immer von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr. Die katholische Kirchengemeinde St. Bonaventura und Heilig Kreuz laden dann auch zur Staffel auf der 743 Meter langen Rundkurs-Strecke in die Richard-Pick-Straße ein.