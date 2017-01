später lesen Top 10 Rheinland Bergischer Wanderbus Teilen

Der Bergische Wanderbus bringt Wanderer in die idyllischen Täler von Dhünn und Eifgenbach. Er bietet die Möglichkeit, einen ganz individuellen Wanderausflug zu planen. Denn: Die Buslinie 267 hält an vielen zentralen Orten sowie Wanderparkplätzen, den Ausgangspunkten für die Touren. Wer den Altenberger Dom, die Straußenfarm in Emminghausen oder die historischen Ortskerne von Odenthal und Wermelskirchen besuchen möchte, braucht sich nur in den Bergischen Wanderbus zu setzen. Er bringt Wanderer zwischen Ende März und Anfang November an Wochenenden und Feiertagen im Zwei-Stunden-Takt an ihr Ziel. Der aktuelle Fahrplan ist online unter www.bergischerwanderbus.de zu finden. Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (www.vrsinfo.de). Fahrräder können nicht befördert werden.



Abfahrt

Rösrath Bahnhof oder Wanderparkplatz im Eifgen (Reisegarten).