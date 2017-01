später lesen Top 10 Rheinland Bergisches Dorf Opladen, Leverkusen Teilen

Premiere beim Weihnachtsmarkt im Leverkusener Stadtteil Opladen: Zum ersten Mal gibt es keine Fachwerkhäuschen mit roten Dächern, sondern dunkelblaue Häuser weißen Dächern und kleinen Reliefs vorne, die die Fußgängerzone säumen. In einigen Handwerkerhäuschen wechseln sich Vereine, Schulen, Künstler und Institutionen mit ihrem Angebot ab. Ansonsten offerieren kommerzielle Anbieter eine Vielfalt an Waren. Inzwischen zur skurrilen Tradition geworden: der singende Elchkopf über einer der Glühweinbuden. Neu im kulinarischen Angebot ist eine Flammkuchenbude. An einem Markttag wird der Ochs am Spieß gebraten und angeschnitten. Auf der Bühne gibt’s ein abwechslungsreiches Programm. Das gibt’s auch abseits der Bühne, aber eher für die Augen: Weihnachtsfans können sich in Schaufenstern auf dem Krippenweg (nur in der Adventszeit) an Krippen aus aller Welt sattsehen.