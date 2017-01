später lesen Top 10 Rheinland Bergisches Oktoberfest Solingen Teilen

Zum ersten Mal soll Solingen zur Wies’n-Hauptstadt werden. Vom 1. bis 11. Oktober steigt auf dem Parkplatz vor der Klingenhalle das Bergische Oktoberfest. Nah am bayerischen Original soll das Fest sein, das Wiesn-Festzelt an neun Veranstaltungstagen Platz für jeweils rund 2100 Besucher bieten, Oktoberfest-erprobte Bands für die musikalische Unterhaltung sorgen. Angeboten werden typisch bayrische Spezialitäten und natürlich Weißbier aus der Mass. Etliche Gäste sorgen für die musikalische Unterhaltung: Norman Langen (1. Oktober), die Schluchtenkracher (2., 3., 4. Oktober), die Zwiebeltreter (1., 7., 8. Oktober), die Festband Bavaria (9., 10., 11. Oktober), Sascha Kramer (2., 10. Oktober) und DJ Olli Fuhrmann. Am 3. Oktober ist zudem "Deutschland sucht den Superstar"-Halbfinalistin Seraphina Ueberholz zu Gast.