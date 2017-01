später lesen Top 10 Rheinland Bevertalsperre Hückeswagen Teilen

Twittern







Wer nicht in einem gefliesten Freibadbecken umher schwimmen, sondern die Natur genießen will, ist an der Bevertalsperre in Hückeswagen genau richtig. An der großen Talsperre fühlen sich Wassersportler, Schwimmer und Urlauber gleichermaßen zuhause. Hier kann geangelt, gesegelt, getaucht und natürlich gebadet werden. Denn die verschiedenen Strände und Badestellen laden zu einem Sprung ins kühle Nass ein. Dabei achten die Rettungswachen der DLRG - Hückeswagen bei gutem Wetter immer auf die Gäste und Wassersportler.