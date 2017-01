später lesen Top 10 Rheinland Bibelmuseum in Wuppertal FOTO: Jürgen Moll FOTO: Jürgen Moll Teilen

Im Bibelmuseum in Wuppertal kann man die Geschichte der Bibel hautnah erleben. Es gibt eine der größten Sammlungen an ausländischen Bibeln weltweit. Nach Voranmeldung können Kinder hier auch Papier schöpfen oder ab zehn Jahren Keilschriftzeichen in eine Tontafel ritzen. Was Wuppertal mit der Verbreitung der Bibel zu tun hat, erfährt man ebenfalls. Die Ausstellung ist unterteilt in die Bereiche Keilschrift, Hieroglyphen, Außerbiblische Zeugen, Münzen und Öllampen, Übersetzungen, Altes Testament, Neues Testament und Mittelalter.