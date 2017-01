Top 10 Rheinland: Biegerhof

Im Norden des Erholungsparks Biegerhof im Duisburger Stadtteil Huckingen an der Grenze zu Wanheim-Angerhausen gibt es eine Wiese, auf der Besucher grillen dürfen. Sie gehört zu den wenigen ausgewiesenen Plätzen im Stadtgebiet, an denen das erlaubt ist. Die Grillstätte liegt in einer Aue, drumherum fließt der Alte Angerbach, große Bäume spenden Schatten. Der Erholungspark mit einem etwa sieben Kilometer langen Wegenetz besteht aus verschiedenen Ebenen und Terrassen, die die Besucher über Treppen erreichen. Einen Weg von Westen nach Osten hat die Stadt vor kurzem barrierefrei gemacht und die Stufen durch Rampen ersetzt.

Die Grillwiese ist besonders für Familien geeignet. Im Park gibt es mehrere mit Kletterlandschaften ausgestattete Spielplätze, Liegewiesen, eine Boule-Bahn, Tischtennisplatten, einen Sportplatz und einen Reiterhof. Die Grillwiese grenzt im Westen an einen Biergarten. Parkplätze gibt es an der Straße Am Ziegelkamp und Düsseldorfer Landstraße.